Ein Feuer hat große Teile einer Grundschule in Grabenstetten (Landkreis Reutlingen) zerstört. Bei dem Großbrand am Montag sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Lehrer und Erzieher hätten die 63 Schüler und 7 Kindergartenkinder aus einer angeschlossenen Kita rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien über den Feuerwehreinsatz berichtet. „Die Schule hat einen Totalschaden“, sagte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden liege im siebenstelligen Bereich.

Am Vormittag hatte sich das Feuer vom Dach aus im Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte den Brand nicht löschen und ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen. Dabei stürzte der Dachstuhl ein und das Feuer breitete sich in mehrere Klassenzimmer aus. Die rund 140 Feuerwehrleute versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude zu verhindern. Der Einsatz werde sich noch bis in die Nacht hinziehen. Die Feuerwehr forderte Anwohner auf, Fenster und Türen zu schließen.