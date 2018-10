Auf einem Golfplatz im Landkreis Böblingen ist ein Lagergebäude abgebrannt und dadurch ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Lagerstätte, in der mehrere Golfcaddys standen, brannte am späten Dienstagabend komplett ab und stürzte ein, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand verletzte sich niemand. Mehr als 200 Einsatzkräfte beteiligten sich bei der Bekämpfung der Flammen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Polizeimeldung