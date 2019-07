Großbrand in Sontheimer Schreinerei: Millionenschaden

Bei einem Großbrand in einer Schreinerei in Sontheim (Kreis Heidenheim) ist ein Millionenschaden entstanden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer sei in der Nacht zum Sonntag in dem Betrieb ausgebrochen und habe auch auf eine Werkstatt übergegriffen. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften im Einsatz. Anwohner wurden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Experten der Polizei sollen nun die Brandursache ermitteln.

Mitteilung der Polizei