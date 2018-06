Die Fabrikationshalle eines Sägewerks in Vöhrenbach ist in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache aus.

Vermutlich seien keine Menschen im Gebäude. Die Schadenshöhe lag nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen an.