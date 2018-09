Großbrand in Rastatter Innenstadt: Wohnblock evakuiert

In einem Wohnhaus in der Rastatter Innenstadt ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe auf zwei Nachbarhäuser übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher in Offenburg. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Brand weiter ausbreite. Polizisten und Rettungskräfte haben den gesamten Gebäudeblock geräumt. Es seien zwischen 50 und 100 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Ein Erwachsener und ein Kind hätten eine Rauchvergiftung erlitten. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei