Großbrand in Eriskirch: 1500 Quadratmeter Ried verbrannt

1500 Quadratmeter Ried sind in Eriskirch (Bodenseekreis) in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen der Polizei vom Sonntag zufolge haben zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren den Brand vorsätzlich entfacht. Mit insgesamt 60 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die am Ried vorbeiführende Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau für etwa drei Stunden am Samstagabend gesperrt.