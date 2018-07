Ein Großbrand in einem Industriegebiet von Remseck (Kreis Ludwigsburg) hat die Halle eines Autoverwerters weitgehend zerstört. Dabei sind rund 100 Autos, die zur Verschrottung bereit standen, in Flammen aufgegangen, wie die Polizei in Ludwigsburg am Freitag mitteilte. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen Kreislaufzusammenbruch. Er wurde von Rettungskräften versorgt. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer am Freitag im Ortsteil Aldingen unter Kontrolle bringen.

Aus mehreren Kilometern Entfernung war eine meterhohe, schwarze Rauchwolke über dem Gebiet zu sehen. Laut Augenzeugen vor Ort stieg der Rauch bei Windstille senkrecht in den Himmel auf. Die Feuerwehr führte mehrere Schadstoffmessungen durch. „Eine Gefahr für Anwohner besteht derzeit nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei bittet Anwohner dennoch, in Remseck Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schmierstoffe, die in den Autos in Brand geraten waren, erschwerten laut Polizei die Löscharbeiten. „Die Feuerwehr wird das Feuer kontrolliert abbrennen lassen“, sagte der Polizeisprecher. Zwar konnten Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude benachbarter Firmen verhindern, ein Bürogebäude des Autoverwerters, das direkt an die Halle grenzte, wurde allerdings durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache für das Feuer und der entstandene Schaden waren zunächst nicht bekannt. Erst Anfang Mai hatte es in einer Industriehalle einer Entsorgungsfirma in Waiblingen im benachbarten Rems-Murr-Kreis gebrannt. Auch dort hatte eine dicke, meterhohe Rauchsäule für Aufmerksamkeit gesorgt.

Mitteilung der Polizei