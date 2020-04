Mehrere Stunden haben Einsatzkräfte gegen einen Großbrand auf einer Baustelle in Stuttgart gekämpft. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand in der Nacht auf Mittwoch unter anderem gelagertes Baumaterial auf der Baustelle im Stadtbezirk Weilimdorf in Flammen. Einsturzgefährdete Bereiche machten die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte konnten jedoch verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden und die Ursache des Brandes waren laut Polizei zunächst nicht bekannt.