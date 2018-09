Ein Feuer auf einem Bauernhof in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) hat einen Schaden von mindestens 500 000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Heulager einer Scheune aus und griff dann auf Wohngebäude, Ställe und Lagerräume über, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen vor Ort eintraf, befanden sich demnach schon große Teile des Anwesens in Brand. Die vierköpfige Familie konnte sich ins Freie retten und blieb unverletzt. Die Gemeinde kümmert sich ihre Unterbringung. Insgesamt waren 129 Feuerwehrleute und 19 Fahrzeuge im Einsatz. Die Ursache des Brands ist noch unklar.