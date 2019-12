Drittligist SG Sonnenhof Großaspach muss zum Auftakt des des neuen Fußball-Jahres auf Ken Gipson verzichten. Der Abwehrspieler wurde für seinen Platzverweis am Samstag beim 1:1 gegen den MSV Duisburg für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in Frankfurt/Main mit. Die abstiegsbedrohten Großaspacher treffen am 27. Januar auswärts auf den 1. FC Kaiserslautern. Darauf folgt das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers.

