Großaspach verpflichtet Stürmer Mvibudulu vom SV Wehen

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein wird das Wetter in den kommenden Tagen im Südwesten zunehmend wechselhaft. Bereits am Dienstag kann es zunächst in der Südhälfte des Landes lokal heftige Regengüsse und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte.

Am Mittwoch und Donnerstag nimmt die Gewitteraktivität weiter zu. Da die Temperaturen weiterhin sommerlich warm bleiben, werde es von Mittwoch an auch deutlich schwüler, sagte ein DWD-Meteorologe.