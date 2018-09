Der Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach wird in der Länderspielpause am 12. Oktober ein Testspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden bestreiten. Das gaben die Dresdner am Montag bekannt. Die Partie findet in der 10 001 Zuschauer fassenden Mechatronik Arena in Aspach statt. „Das Testspiel wurde bereits im Sommer 2017 im Zuge des Transfers von Lucas Röser zwischen beiden Clubs vereinbart. Die Terminfindung war aufgrund des dichten Spielplans nicht so einfach“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

