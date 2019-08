Grillparty eskaliert: Mutter schlägt Sohn mit Stehlampe

Am Ende schlug eine Mutter mit einer Stehlampe auf ihren Sohn ein: Die Grillparty eines 19-Jährigen in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist gehörig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich am frühen Freitagmorgen ein Streit zwischen Mutter und Sohn. Die 42-Jährige schlug mit der Lampe auf den jungen Mann und einen ebenfalls 19 Jahre alten Partygast ein, der sich eingemischt hatte. Auch mit einer Halskette ging sie nach Angaben eines Sprechers auf den Gast los. Die Frau ging auch auf eine 16-Jährige los und schlug sie mit der Hand. Die Polizei kam hinzu und beruhigte die Gemüter. Die Mutter erwartet nun eine Anzeige.

Mitteilung der Polizei