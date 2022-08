Grenzerfahrung an der Opakante im Donauutal

Für jeden, der Klettern ausprobieren möchte, bietet der DAV Kurse und Schnuppertrainings an, die die ersten Schritte an der Kletterwand, aber auch den darauffolgenden Wechsel an den Fels begleiten. Damit das Klettererlebnis nachhaltig ist und die Felsen der Schwäbischen Alb auch für nachfolgende Generationen zugänglich bleiben, hat der baden-württembergische Alpenverein auf seiner Internetseite unter www.alpenverein-bw.de deshalb in einer Liste zusammengefasst, welche Felsen kletterbar sind und unter welchen Bedingungen Auf- und Abstieg erlaubt ist.