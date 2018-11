Grenzübergreifende Polizei am Bodensee: Neue Dienstgruppe

Polizisten und Grenzwächter aus Deutschland und der Schweiz arbeiten nun an zwei Standorten im Bodenseeraum zusammen. Am 1. Oktober 2018 hat sich die sogenannte Gemeinsame Operative Dienstgruppe (GOD) Bodensee gegründet, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Man habe den Mitarbeitern der Eidgenössischen Zollverwaltung und Bundespolizei Zeit geben wollen, sich einzuarbeiten, sagte ein Sprecher. Die GOD Bodensee ist am Grenzübergang Konstanz-Autobahn sowie am Grenzübergang Bietingen vertreten.

Schon seit 2016 gehen Einsatzteams aus beiden Ländern in der Grenzregion gemeinsam auf Streife, kooperieren bei Fahndungen und Einsätzen. Von November 2017 bis Oktober 2018 stellten sie auf deutscher Seite nach Angaben der Bundespolizei 169 Straftaten fest - darunter Schleusungsdelikte oder Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

