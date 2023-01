Gregoritsch traut Freiburg starke Restsaison zu

Torjäger Michael Gregoritsch traut dem SC Freiburg die Rolle als Bayern-Jäger auch in der restlichen Saison der Fußball-Bundesliga zu. „Ich sehe jedenfalls noch kein Ende. Warum sollten wir nicht in der Sphäre bleiben, in der wir uns aktuell aufhalten?“, sagte der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler der „Badischen Zeitung“ (Dienstag), verzichtete aber auf eine Kampfansage.

Nach den ersten 15 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern München und könnte sich am Saisonende erstmals für die Champions League qualifizieren. In der Europa League und im DFB-Pokal haben die Freiburger das Achtelfinale erreicht.

„Wir haben in drei Wettbewerben alle Chancen“, sagte Gregoritsch, der sich derzeit mit seiner Mannschaft im spanischen Sotogrande auf den Neuanfang nach der langen Winterpause vorbereitet. Er spüre wieder eine ganz andere Energie als in den drei Wochen vor Weihnachten, sagte der Stürmer: „Jeder will unbedingt, dass wir dabeibleiben.“ Am Samstag kehrt der Sport-Club aus Spanien zurück. Die Bundesliga-Saison geht am 21. Januar beim VfL Wolfsburg weiter.

Bundesliga-Tabelle

Kader SC Freiburg

© dpa-infocom, dpa:230110-99-165396/2