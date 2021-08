Granaten aus Zweitem Weltkrieg in Neubaugebiet gesprengt

In einem Neubaugebiet in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Granaten kontrolliert gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurden die 20 Zentimeter langen Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg bei Grabungsarbeiten entdeckt. Eine unmittelbare Gefahr ging von ihnen nach Bewertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nicht aus. Vor der Sprengung am Montagnachmittag wurde die Umgebung um mehrere Häuser im Rohbau abgesperrt. Die Bauarbeiten wurden für eineinhalb Stunden unterbrochen. Auch eine Straße wurde kurzfristig gesperrt.

