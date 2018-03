Graffitisprayer-Duo verursacht mehr als 100 000 Euro Schaden

Mindestens 100 000 Euro Schaden sollen zwei Graffitisprayer in Deutschland und der Schweiz verursacht haben. Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann und eine 23-jährige Frau. Ihnen werden Graffitischmierereien an über 240 Tatorten vorgeworfen. Erstmals waren die großflächig aufgesprühten Symbole im Februar 2017 in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) aufgefallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden kürzlich zwei Wohnungen im Raum Rheinfelden und in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) durchsucht, bei der die Beamten Beweismaterial sicherstellten. Der Tatverdächtige 25-Jährige hat in einer Vernehmung bereits rund 150 Taten gestanden.

Mitteilung der Polizei