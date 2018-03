Graffiti-Sprayer richten mehrere tausend Euro Sachschaden an

Durch eine monatelange Serie an Graffiti-Malereien an öffentlichen Gebäuden in Weissach (Kreis Böblingen) haben ein oder mehrere Täter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprühten die Unbekannten seit Oktober vergangenen Jahres mit Unterbrechungen unter anderem an einer Sporthalle, einem Kindergarten, Firmengebäuden und Spielplätzen. Im Februar setzte sich die Serie nun fort. An beinahe allen Tatorten wurden die Aufschriften „El Chabo“ und „ADHS98“ entdeckt, hieß es.

Pressemeldung