Graffiti legal: Dutzende Sprayer bei Kunstprojekt im Bahnhof

Der Friedrichshafener Zulieferer strebt für das laufende Geschäftsjahr trotz der weltweiten Corona-Pandemie und der schwachen Konjunktur in der Automobilindustrie einen bereinigten operativen Gewinn an. „Dieses Ziel ist mit erheblichen Risiken behaftet, aber wir sind zuversichtlich, es trotzdem erreichen zu können“, sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider am Freitag bei der Präsentation der Halbjahreszahlen.

Auch der Free-Cash-Flow soll am Jahresende ein positives Vorzeichen habe, so die Hoffnung der Traditionsunternehmens vom Bodensee.