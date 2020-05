Grünenpolitiker stellen sich hinter Palmer und fordern Dialog

Innerhalb der Grünen regt sich Widerstand gegen die Aufforderung der Parteiführung an den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, die Partei zu verlassen. In einem Appell, der der „FAZ“ vorliegt, fordern rund dreißig grüne Politiker und Mandatsträger die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie den Landesvorstand auf, mit Palmer „den Dialog zu suchen und den Stil der Maßregelung“ aufzugeben.

Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären. Boris Palmer

Palmer gehöre zum Urgestein der baden-württembergischen Grünen. Er sei ein überzeugte Ökologe und ein manchmal rebellischer Freigeist.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Äußerungen für Empörung gesorgt. Zuletzt sagte er in einem Interview zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise: „Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären.“ Die Grünen-Parteispitze hatte sich daraufhin deutlich von Palmer distanziert.

Zu den Unterzeichnern gehören laut „FAZ“ die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Antje Vollmer, die ehemalige parlamentarische Staatssekretärin Uschi Eid, der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Martin Hahn und der Bürgermeister der oberschwäbischen Gemeinde Maselheim (Landkreis Biberach), Elmar Braun. Braun war 1981 zum ersten grünen Bürgermeister Deutschlands gewählt worden und hat das Amt nach mehrfacher Wiederwahl bis heute inne.

