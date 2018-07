Tübingen (dpa/lsw) - Grünen-Urgestein Walter Schwenninger ist tot. Wie die Partei in Tübingen am Montag bestätigte, starb der Politiker am Freitag mit 68 Jahren. Schwenninger war ein Grüner der ersten Stunde. Von 1983 bis 1985 saß er für die Partei im Bundestag, dann schied er nach dem Rotationsprinzip aus. Seine Themenschwerpunkte waren die Friedensbewegung und die sogenannte Dritte Welt. Für eine gerechtere Weltordnung machte sich der Lehrer auch von 1989 bis 1994 und von 1999 bis 2004 im Tübinger Gemeinderat stark. „Er war immer bei uns, hat mit uns diskutiert und Beschlüsse umgesetzt“, erinnert sich sein Weggefährte, der Tübinger Gemeinderat Bruno Gebhart-Pietsch.