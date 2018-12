Der Grünen-Politiker Cem Özdemir beobachtet heute den Stuttgarter Prozess gegen mutmaßliche Führer der türkisch-nationalistischen Straßengang „Osmanen Germania BC“ am Landgericht Stuttgart. Angeklagt sind acht mutmaßliche Mitglieder der inzwischen verbotenen rockerähnlichen Gang, darunter drei, die zur weltweit höchsten Führungsebene gerechnet werden. Ihnen werden zahlreiche Delikte wie versuchter Mord, versuchter Totschlag, Erpressung, Zwangsprostitution und Zuhälterei vorgeworfen.

Der einstige Grünenchef Özdemir vermutet enge Kontakte der „Osmanen“ zum direkten Umfeld des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser unterhalte „Schläger und Zuhälter im Rockerclub Osmanen“. Welche Zeugen genau Özdemir im Gerichtsgebäude am Gefängnis in Stuttgart-Stammheim beobachten kann, werde sich erst kurzfristig am Morgen klären, hieß es beim Landgericht. Özdemir will sich vor dem Gerichtsgebäude um 11.00 Uhr öffentlich zu dem Fall äußern. Er gilt als scharfer Kritiker Erdogans.

Der Prozess in Stuttgart läuft seit März. Gewartet wird auf einen Hauptzeugen und zugleich Hauptbeschuldigten aus der Türkei, der zur Aussage nach Stuttgart eingeflogen werden soll. Dem Kronzeugen im Fall der blutigen Folter eines abtrünnigen Osmanen in Herrenberg bei Stuttgart sei freies Geleit zugesichert worden, hieß es bei Gericht, wenn er im Prozess gegen seine acht ehemaligen Brüder aussagt. (Az.: 3 KLs 201 Js 117340/16).