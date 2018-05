Grünen-Landeschefs gratulieren Kretschmann zum Geburtstag

Die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum 70. Geburtstag gratuliert. „Geburtstag hat zwar jede Kuh, aber nicht jede Kuh wird zum beliebtesten Ministerpräsidenten“, teilten beide am Donnerstag in Stuttgart mit. Kretschmann hatte vor längerer Zeit einmal erklärt, dass man Geburtstage nicht überbewerten solle, da jede Kuh Geburtstage habe. Die Grünen-Landeschefs würdigten Kretschmann als Regierungschef mit Ecken und Kanten, mit einem klaren Kompass und ohne Angst vor dem zivilisierten Streit. Kretschmann wurde am 17. Mai 1948 in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) geboren. Er regiert seit 2011 - zuerst mit Grün-Rot, seit 2016 mit Grün-Schwarz.