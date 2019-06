Grünen-Landeschefs: Detzer und Hildenbrand treten wieder an

Die beiden Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand wollen für eine weitere Amtszeit kandidieren. Sie treten beim Parteitag am 21. und 22. September in Sindelfingen wieder an, sagte ein Parteisprecher am Freitag in Stuttgart. Das berichteten auch „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Samstag). Detzer ist seit 2016 im Amt, Hildenbrand seit 2013.

Die Grünen haben im Südwesten aktuell mehr als 11 800 Mitglieder. Allein in den zwei Wochen nach der Europa- und Kommunalwahl seien 340 Anträge auf Parteieintritt eingegangen. Bei der Europawahl hatten die Grünen in Baden-Württemberg 23,3 Prozent eingefahren. Sie lagen damit auf dem zweiten Platz nach der CDU mit 30,8 Prozent.