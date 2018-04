Auf die grün-schwarze Regierungskoalition kommt neuer Ärger zu. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand hat sich gegen die Wahl der CDU-Abgeordneten Sabine Kurtz zur Vizepräsidentin des baden-württembergischen Landtags ausgesprochen. Die Wahl steht an diesem Mittwochmorgen in Stuttgart an. Hildenbrand führte als Grund für seine Zweifel Kurtz' Umgang mit dem Thema Homosexualität an.

Hildenbrand sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kurtz habe sich am Dienstag um die Beantwortung seiner Fragen zu dem Thema herumgedrückt und eine klare Positionierung vermieden. „Solange Frau Kurtz nicht dazu bereit ist, sich klar und unmissverständlich von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen zu distanzieren und diese menschenfeindlichen und gefährlichen Praktiken zu verurteilen, ist sie als Landtagsvizepräsidentin ungeeignet.“

Der Grünen-Landeschef hatte Kurtz unter anderem nach ihrer Auffassung zu Umpolungsversuchen an Homosexuellen gefragt, als Kurtz sich am Dienstag in der Grünen-Landtagsfraktion vorstellte. Zuvor hatte die CDU-Fraktion die Abgeordnete für das Amt der Landtagsvizepräsidentin nominiert. Die 56-Jährige aus dem Wahlkreis Leonberg soll die Nachfolge des bisherigen Vizepräsidenten Wilfried Klenk (CDU) antreten, der als Staatssekretär ins Innenministerium wechselte.

Dass Kurtz' Wahl scheitert, ist unwahrscheinlich, da sie auch Stimmen aus den Reihen der Opposition bekommen dürfte. Kurtz ist gewählt, wenn sie in geheimer Abstimmung mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen bekommen hat. Die grün-schwarze Koalition hatte sich zuletzt wegen einer Reform des Landtagswahlrechts gestritten. Am Dienstag war der Konflikt ungelöst begraben worden - bis zur Landtagswahl 2021 wird es keine Wahlrechtsreform mehr geben.

