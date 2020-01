Grünen-Fraktionschef will drei bis fünf Wochen Wahlkampf

Für Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz beginnt der Wahlkampf drei bis fünf Wochen vor der Landtagswahl 2021. Es gebe genügend Projekte, die Grün-Schwarz in diesem Jahr noch verabschieden wolle, sagte Schwarz am Freitag in Stuttgart.

Als Beispiele nannte er das Klimaschutzgesetz für das Land, das Landes-Grundsteuergesetz, das Artenschutzgesetz und den neuen Hochschulfinanzierungsvertrag für 2021 bis Ende 2025. Die Landtagswahl ist im März 2021. Dann geht es um die spannende Frage, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sein Amt verteidigen kann, oder ob er dies an Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) abgeben muss, die derzeit Kultusministerin ist.

Strittig ist nach wie vor die von der CDU-Fraktion geforderte Klimaschutzstiftung. Demnach soll das Land Baden-Württemberg für seine eigenen CO2-Emissionen Geld in so eine Stiftung zahlen. Dieses Geld soll dann in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden. Im Doppelhaushalt 2020/21 sind 50 Millionen Euro eingeplant - für eine Stiftung oder einen Klimaschutzfonds, den die Grünen befürworten.

Schwarz bekräftigte, dass eine Klimaschutzstiftung unter dem Dach der Baden-Württemberg-Stiftung Nachteile habe. Es könnten nur mit den Zinserträgen Projekte verwirklicht werden - und dann auch nur gemeinnützige Projekte. Eine Arbeitsgruppe aus Fraktionsmitgliedern soll bei dem Thema eine Einigung herbeiführen.