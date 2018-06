Grüne wollen Politikwechsel verstetigen: Programm-Parteitag

- Die Grünen wollen den „ökologisch-sozialen Politikwechsel“ im Südwesten fünf weitere Jahre gestalten. Dabei setzt die Partei auf die Schwerpunkte innovative Wirtschaft, gesunde Natur, starke Familien und offene Bürgergesellschaft, wie die Landesvorsitzenden Thekla Walker und Oliver Hildenbrand am Donnerstag in Stuttgart erläuterten. „Das Land steht hervorragend da nach fünf Jahren Grün-Rot“, sagte Walker. Diese erfolgreiche Politik vertrete auch der grüne Spitzenkandidat und Hauptredner beim Grünen-Parteitag, Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Mehr als 200 Delegierte wollen an diesem Wochenende in Reutlingen das Programm für die Landtagswahl am 13. März 2016 erörtern und verabschieden.

