Ist das Corona-Virus in der Region angekommen? Bislang hat es drei Verdachtsfälle am Klinikum Tuttlingen gegeben, bestätigt wurde aber noch keiner. Ein Testergebnis steht noch aus, ebenso wie zwei weitere im Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Zwei Verdachtsfälle in Tuttlingen stammen, wie berichtet, vom Donnerstag. Beide seien negativ gewesen, sagte Aline Riedmüller, Assistentin der Geschäftsleitung am Klinikum, unserer Zeitung. Ein neuer Fall sei in der Nacht zum Freitag angekommen.