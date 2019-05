Grüne: Wahlergebnis ist Auftrag für mehr Klimaschutz

Die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand sehen in ihrem Wahlerfolg bei der Europawahl im Südwesten ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz bestätigt. Detzer und Hildenbrand erklärten am Sonntagabend in Stuttgart: „Das grüne Rekordergebnis ist dafür ein klarer Auftrag: Deutschland muss zum Klimavorreiter und die Europäische Union zur Klimaunion werden.“

Im Europäischen Parlament werden voraussichtlich künftig zwei Abgeordnete der Grünen aus dem Land vertreten sein. Michael Bloss und Anna Deparnay-Grunenberg. Beide stammen aus Stuttgart. Die künftigen EU-Abgeordneten stünden für ein ökologisches, soziales und demokratisches Europa, das begeistere und verbinde. Die Grünen legten laut SWR-Hochrechnung 11,7 Punkte zu und kommen jetzt auf 24,9 Prozent.

