Grüne und CDU planen Einsparungen beim Landespersonal

- Die künftigen grün-schwarzen Regierungspartner in Baden-Württemberg wollen mehr Geld für bezahlbaren Wohnraum, Innere Sicherheit und Digitalisierung ausgeben. Zugleich kündigten sie Einsparungen beim Landespersonal an. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Verhandlungsführer Thomas Strobl sagten am Mittwoch in Stuttgart, im Landesetat müssen jährlich rund 1,8 Milliarden Euro eingespart werden. Und diese Summe reiche auch nur, wenn die Flüchtlingszahlen deutlich zurückgingen. Nicht ausgeschlossen ist, dass die künftige grün-schwarze Landesregierung 2017 neue Schulden aufnimmt. Im Jahr 2020 soll Baden-Württemberg die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auf jeden Fall einhalten.

Grüne und CDU befinden sich seit Mittwoch in der entscheidenden Phase ihrer Koalitionsgespräche. Wahrscheinlich noch bis zum Freitag arbeiten sie eine Liste mit noch strittigen Themen ab. Am Sonntag soll die große Verhandlungsrunde von Grünen und CDU zum letzten Mal tagen - der fertige Koalitionsvertrag soll am Montag vorgestellt werden. Bei der Landtagswahl am 13. März waren die Grünen das erste Mal stärkste politische Kraft geworden. Nun wird über die bundesweit erste grün-schwarze Regierung verhandelt. Geführt werden soll sie vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.