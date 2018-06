Grüne und CDU knüpfen Zustimmung für TTIP an Bedingungen

- Die künftigen grün-schwarzen Koalitionäre in Baden-Württemberg knüpfen ihre Zustimmung zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA an Bedingungen. Das geht aus dem Entwurf der zuständigen grün-schwarzen Arbeitsgruppe für den Koalitionsvertrag hervor. Die Zustimmung werde von der Einhaltung der für die EU vereinbarten Standards in Bereichen wie zum Beispiel Verbraucherschutz, Arbeitsschutz und Umweltschutz abhängig gemacht. Zudem müsse TTIP transparent verhandelt werden.

Der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, hatte im Februar einen Abbruch der „undurchsichtigen“ Verhandlungen gefordert und sich damit deutlich kritischer als die Grünen im Südwesten zu TTIP geäußert. Mit TTIP sollen durch gemeinsame Standards und den Wegfall von Zöllen viele neue Jobs entstehen - so die Befürworter. Kritiker befürchten, europäische Standards könnten fallen. Zuvor hatten auch „Stuttgarter Nachrichten“ und „Badische Neueste Nachrichten“ (beide Donnerstag) über den Entwurf zu TTIP für den grün-schwarzen Koalitionsvertrag berichtet.