Grüne streiten sich über Altersfeststellung bei Flüchtlingen

Nach dem Urteil im Freiburger Mordprozess hat eine erneute Debatte um politische Konsequenzen begonnen. Das Landgericht Freiburg hatte am Donnerstag den afghanischen Flüchtling Hussein K. zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte eine Studentin vergewaltigt und ermordet. Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) forderte, ein zentrales EU-Strafregister einzuführen. Sein Kabinettskollege Manfred Lucha plädiert unabhängig vom Fall Hussein K. für eine Änderung bei der Altersfeststellung junger Flüchtlinge. Damit stößt er auf Widerstand aus seiner eigene Landespartei.

Über das Alter gelogen

Hussein K. hatte anfangs behauptet, zur Tatzeit erst 17 Jahre alt gewesen zu sein. Später räumte er ein, gelogen zu haben. Mehreren Gutachten zufolge war er mindestens 22 Jahre alt, als er die Tat beging. Allerdings hätte eine genauere Feststellung des Alters bei Hussein K. nichts daran geändert, dass den Behörden Informationen über seine Vorstrafen in Griechenland fehlten. Die Freiburger Richterin Kathrin Schenk hatte das in ihrer Urteilsbegründung so zusammengefasst: Der Mord „hätte auch durch kein Gesetz, keine bessere Ausstattung der Polizei, keine andere Betreuung verhindert werden können“.

Darauf wies am Freitag auch ein Sprecher von Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) hin. Der hatte sich im SWR für eine Gesetzesänderung bei der Altersfeststellung ausgesprochen. „Bisher war es so: Im Zweifel für den Jugendlichen“, sagte Lucha dem Sender. Das werde sich in Zukunft ändern.

Grüne halten Möglichkeiten für ausreichend

Oliver Hildenbrand, Landesvorsitzender der Grünen, sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Als eines der ersten Bundesländer hat Baden-Württemberg alle unbegleiteten minderjährigen Ausländer nachträglich systematisch erfasst. Hier hat sich erneut gezeigt, dass die Verfahren zur Altersfeststellung funktionieren, sie von den Behörden sorgfältig durchgeführt werden und zu verlässlichen Ergebnissen führen. Ich sehe derzeit keinen Änderungsbedarf im Hinblick auf die Praxis der Altersfeststellung im Land.“ Die aktuelle Debatte um das Thema sei politisch aufgebauscht, so Hildenbrand. Schon jetzt hätten die Behörden die Möglichkeit, in Zweifelsfällen alle notwendigen Maßnahmen zur Altersfeststellung anzuordnen.

Lucha will Verfahren ändern

Derzeit sieht die Praxis im Land so aus: Ein junger Flüchtling, der bei den Behörden angibt, jünger als 18 Jahre alt zu sein, kommt in die Obhut eines Jugendamtes. Hat er keine Papiere, führen Sachbearbeiter Gespräche zur Altersfeststellung nach einem standardisierten Verfahren. Bestehen dann Zweifel am Alter, kann eine Röntgenuntersuchung angeordnet werden - der muss aber der Betroffene zustimmen. Geschieht das nicht, muss der Weg über das Familiengericht gehen. Allerdings kann nach geltender Rechtslage schon jetzt die Ausländerbehörden eine zwangsweise Untersuchung anordnen, dies geschieht in der Praxis jedoch nicht.

Initiative in Bund und EU

Landessozialminister Lucha plädiert nun für eine Änderung: Hat ein junger Flüchtling keine Papiere und es bestehen nach einem Gespräch mit im Zweifel am Alter, gilt er als volljährig - es sei denn, er willigt in die Röntgenuntersuchung ein. „Sollten sich einzelne UMA konsequent und vehement weigern, bei dieser medizinischen Altersfeststellung mitzuwirken, gibt das aus unserer Sicht Anlass zu der Annahme, dass sie volljährig sind“, erklärte seine Sprecherin am Freitag. Die CDU hatte ähnliches bereits seit Längerem gefordert. Nun will sich die Landesregierung im Bund und bei der EU für entsprechende Gesetzesänderungen einsetzen.

Der Fall Hussein K.

Hussein K. war 2013 in Griechenland zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er eine junge Frau überfallen und von einer Klippe gestürzt hatte. Er kam jedoch nach knapp zwei Jahre frei, musste sich aber eigentlich regelmäßig bei griechischen Behörden melden. Das tat er nicht, sondern reiste nach Deutschland weiter. Obwohl er von den Behörde erfasst wurde, erfuhren diese nichts von seiner kriminellen Vorgeschichte - die Griechen hatten ihn nach seinem Verschwinden nicht bei Europol zur Fahndung ausgeschrieben, andere Datenbanken mit Informationen zu Vorstrafen dürfen deutsche Behörden nur bei dem Verdacht auf ein schweres Delikt anzapfen. Der bestand aber bei der Einreise noch nicht.

Strobl: EU-Strafregister einführen

Deswegen fordert CDU-Landesinnenminister Strobl nun für Abhilfe an dieser Stelle. „Wir brauchen nicht nur ein europäisches Fahndungs-, sondern auch ein europäisches Strafregister“, betonte Strobl. Standard müsse außerdem sein, „dass jeder unbegleitete minderjährige Ausländer zwingend erkennungsdienstlich behandelt wird“, sagte Strobl. „Dazu müssen wir in Zweifelsfällen alle Methoden der Altersfeststellung in Betracht ziehen - aktuell zum Beispiel die Röntgenuntersuchung des Handwurzelknochens“.