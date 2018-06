Grüne: Stoch muss Kriterien für Schullandschaft auf den Weg bringen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen im Landtag haben den künftigen Kultusminister Andreas Stoch (SPD) aufgefordert, Kriterien für die regionale Schullandschaft schnell auf den Weg zu bringen. „Die Eckpunkte dafür müssen noch im ersten Quartal an die Staatlichen Schulämter und Regierungspräsidien verschickt werden“, sagte die Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch in Stuttgart. Die scheidende Ministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) hatte erst Ende des Jahres Gespräche zu den Eckpunkten mit den Kommunalverbänden geführt. Der Entwurf dafür liegt derzeit mit Veränderungswünschen der Kommunen im Ministerium.

