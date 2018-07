Die „Wattestäbchen-Panne“ bei der Suche nach dem sogenannten Phantom von Heilbronn ist nach Ansicht der Grünen für Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech (CDU) noch lange nicht ausgestanden. Nach wie vor liefere der Minister keine stichhaltigen Argumente dafür, warum monatelang nach einer Phantommörderin gesucht wurde, obwohl es intern längst klare Hinweise darauf gegeben habe, dass diese gar nicht existiert. „Der Innenminister mauert, um peinliche Fehler zu verbergen“, sagte Grünen-Innenexperte Uli Sckerl am Mittwoch in Stuttgart. Nach dem „Phantom“ wird unter anderem wegen des Mordes an einer Polizistin in Heilbronn im April 2007 gesucht.