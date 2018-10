Die Vergabe des Friedensnobelpreises an Nadia Murad ist nach Ansicht der Grünen in Baden-Württemberg eine „hochverdiente Würdigung ihres Einsatzes für die Rechte von Frauen und Mädchen, für den Schutz vor sexualisierter Gewalt und für die vom IS verfolgten Jesidinnen und Jesiden“. Murad sei „ein beeindruckendes Vorbild nicht nur für junge Frauen in aller Welt“, erklärten die Landesvorsitzenden der Grünen, Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, am Freitag.

Informationen zum Friedensnobelpreis (englisch)

Bisherige Friedensnobelpreisträger (englisch)