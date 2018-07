Stuttgart (dpa/lsw) - Die Überlegungen der Wahlkampfstrategen treiben gelegentlich bunte Blüten. So geben die Südwest-Grünen ihren Aktivisten nicht nur Flugblätter, Anstecker und Broschüren mit. Auch Einzelpäckchen mit Kondomen finden sich in der Grundausstattung für jeden Wahlkämpfer. Die weiße Aufschrift „JETZT!“ auf dem grünen Briefchen sei keineswegs die Aufforderung zu spontanen Intimkontakten, wehrt Grünen-Landeschef Chris Kühn ab. Vielmehr gehe es bei solchen „Give-aways“, wie es in der Werbesprache heißt, darum, beispielsweise in der Kneipe miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Übrigen seien die Präservative als Symbole zur Verhütung von Schwarz-Gelb gedacht.