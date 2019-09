Grüne laden zur Pk: Äußert sich Kretschmann zur Kandidatur?

Die Frage, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Landtagswahl 2021 noch einmal antritt, könnte bald beantwortet werden. Die baden-württembergische Landespartei lädt für diesen Donnerstag zu einer Pressekonferenz nach Stuttgart ein - und zwar „im Vorfeld des Landesparteitags“, wie es in einer am Dienstag verschickten Einladung heißt.

Der Parteitag ist am 21. und 22. September. An der Pressekonferenz wird aber auch Kretschmann teilnehmen. Dies ist ungewöhnlich. Denn in früheren Jahren hatten die Grünen-Landeschefs Oliver Hildenbrand und Sandra Detzer die Journalisten alleine über anstehende Parteitage informiert.

Die Grünen gehen mittlerweile nahezu geschlossen davon aus, dass Kretschmann zur Landtagswahl 2021 kandidieren wird. Offiziell geäußert hat er sich aber bislang nicht. Dass ihm die Entscheidung schwerfällt, hat er selbst immer wieder anklingen lassen.

Kretschmann ist seit 2011 im Amt. Zum Zeitpunkt der Landtagswahl wird er voraussichtlich 72 Jahre alt sein. Andererseits haben die Grünen bislang keinen Nachfolger aufgebaut, der sofort an Kretschmanns Erfolge anknüpfen könnte. Bei der Landtagswahl 2016 war die Ökopartei mit 30,3 Prozent stärkste Kraft. Die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will 2021 alles dransetzen, um den Ministerpräsidentenposten zurückzuerobern.