Grüne: Koalition mit der CDU ist „anders“ als mit der SPD

Nicht besser, nicht schlechter, sondern anders: Das ist für die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg die laufende Koalition mit der CDU im Vergleich zu dem Regierungsbündnis mit der SPD von 2011 bis 2016. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sagte am Montag in Stuttgart, im grün-roten Bündnis habe man oft angenommen, dass man sich bei Konflikten leicht einig werde. Oft seien die Dinge dann aber anders gelaufen. „Bei Grün-Schwarz begegnet man sich eher in der Annahme, dass man sich nicht einig ist oder dass es Aufgabe sein wird, sich einig zu werden.“ Diese Umgang miteinander sei vielleicht auch ein Stück ehrlicher, meinte der Landeschef.

„Parteien unterscheiden sich, auch wenn sie miteinander koalieren“, sagte Hildenbrand. Es gebe keinen Grund, die Unterschiede wegzureden. Sondern damit müsse man ehrlich und konstruktiv umgehen und um den gemeinsamen Weg ringen. Für die politische Kultur im Land sei das gut. „Wenn es nicht mehr deutlich ist, dass es Unterschiede gibt, haben die selbst ernannten Alternativen, die keiner braucht, ein leichtes Spiel. Das will ich denen gar nicht ermöglichen“, sagte Hildenbrand mit Blick auf die Alternative für Deutschland (AfD).

Zur Halbzeit von Grün-Schwarz stellen Hildenbrand und die Co-Vorsitzende Sandra Detzer eine Broschüre vor, mit der die grüne Politik seit Amtsantritt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 2011 beschrieben wird. Die Broschüre ist in einer Auflage von 2500 Stück erschienen. Hildenbrand und Detzer gehen davon aus, dass Kretschmann zur Landtagswahl 2021 wieder antritt. Kretschmann sage immer, man müsse damit rechnen, dass er wieder kandidiert. „Wir rechnen damit auch ganz fest“, sagte Hildenbrand.