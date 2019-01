Offener Dissens zwischen den Regierungsparteien im Land: Nachdem Baden-Württembergs CDU-Generalsekretär Manuel Hagel in einem Zeitungsinterview sagte, er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Grünen mitunter als politischer Arm der DUH agieren, keilen die Grünen nun zurück. Thekla Walker, die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag, kritisierte die Äußerungen in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag) als „polemisch und populistisch“. Gegen Streit in der Sache sei nichts einzuwenden, „aber es geht nicht, dass man in einer Koalition den Partner mit völlig unseriösen und auch unsinnigen Phrasen zu diskreditieren versucht“.