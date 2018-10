Grüne Jugend fordert von Kretschmann mehr grüne Inhalte

Der grüne Nachwuchs plant Medienberichten zufolge eine Protestaktion am Rande des Grünen-Parteitags am Wochenende in Konstanz. Mit Plakaten will er auf die Themen aufmerksam machen, die die grün-schwarze Landesregierung stärker anpacken solle, schreiben „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Die Grüne Jugend fordere vor allem mehr Engagement von Grün-Schwarz bei der Klima- und Verkehrspolitik. Generell sei es nötig, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die eigene Landtagsfraktion mehr grüne Inhalte durchsetzten.

„Wir müssen uns viel häufiger mit der CDU anlegen“, sagte die Landeschefin der Grünen Jugend, Lena Schwelling, den Zeitungen. Auf dem Parteitag wollen die Südwest-Grünen einen Leitantrag zum Wohnungsbau verabschieden. Das Thema soll im Kommunalwahlkampf aufgegriffen werden.