Die Grünen im Bundestag verlangen von der deutschen Autoindustrie eine umfassende Offenlegung von Verbrauchs- und Abgaswerten. In einem Brief an den Präsidenten des Branchenverbands VDA, Matthias Wissmann, fordert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter angesichts des Abgas-Skandals bei Volkswagen eine „umfassende Transparenzoffensive“.

Nur Offenheit könne den Schaden für die Branche begrenzen. „Aus diesem Grund müssen die deutschen Autokonzerne dringend sämtliche Informationen zum Stickoxid-Ausstoß der in Deutschland gebauten Diesel-Modelle offenlegen“, heißt es in dem am Freitag verbreiteten Brief, über den zuvor bereits die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet hatte.