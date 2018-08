Grüne für Pflichtbesuche an Gedenkstätten für Schüler

Die Grünen im Landtag befürworten die Initiative des Kultusministeriums für Pflichtbesuche von Schülern an Gedenkstätten für die nationalsozialistischen Verbrechen. „Wir unterstützen die Überlegungen der Ministerin, den Besuch von KZ-Gedenkstätten für ältere Schülerinnen und Schüler als Teil des Unterrichts fest einzuplanen“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Sandra Boser, am Donnerstag.

„In KZ-Gedenkstätten werden die entsetzlichen und für viele unvorstellbaren Gräueltaten der NS-Zeit begreifbar - und somit unser aller Aufgabe und Verantwortung, entschieden gegen Antisemitismus und extremistische Grundhaltungen vorzugehen“, sagte die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Lahr. Die Initiative sei nötig in „Zeiten, in denen es eine AfD gibt, die mit Hass und Hetze die Gesellschaft zu spalten versucht und die Jahre der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft als Vogelschiss in der Geschichte relativiert“.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht gute Gründe für eine Besuchspflicht. „Mit der Frage, in der 8. oder 9. Klasse eine Gedenkstätte besuchen zu müssen, beschäftige ich mich gerade“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Viele Schulen unternehmen nach Darstellung des Ministeriums bereits jetzt Besuche auf freiwilliger Basis. Im Herbst will Eisenmann mit dem Landesschülerbeirat über eine Besuchspflicht sprechen. Ein Ergebnis der Diskussion soll es bis zum Frühjahr 2019 geben.

Bildungsministerium

Angebot für die Gedenkstätte Grafeneck