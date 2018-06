Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bahn muss nach Ansicht der Grünen auf weitere Bauarbeiten am umstrittenen Tiefbahnhof Stuttgart 21 zunächst mal verzichten. Es liege noch kein vollständiges Baurecht vor, sagte der Vizechef der Landtagsfraktion, Andreas Schwarz, am Mittwoch in Stuttgart. „Bekommt die Bahn kommende Woche kein grünes Licht vom Eisenbahnbundesamt, um die Bäume im Schlossgarten zu fällen und umzusetzen, sollte sie auch den Abriss des Südflügels vorerst verschieben.“ Für die SPD-Fraktion machte Nik Sakellariou deutlich, dass die Polizei nur dann zum Schutze der S-21-Baustelle tätig werde könne, wenn Rechtssicherheit bestehe. Dies gelte für die geplanten Baumfällarbeiten, nicht aber für den Abriss des Südflügels.