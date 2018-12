Weil immer mehr todkranke Menschen während ihrer letzten Lebenswochen in Hospizen und Pflegeeinrichtungen betreut werden, will die grün-schwarze Landesregierung die Versorgung dieser Menschen verbessern. Mit einem Aktionsplan soll die Hospiz- und Palliativversorgung in Baden-Württemberg gestärkt werden, heißt es aus dem Stuttgarter Staatsministerium. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird dazu heute in der wöchentlichen Regierungs-Pressekonferenz gemeinsam mit Sozialminister Manne Lucha (Grüne) informieren. Luchas Ministerium hat gemeinsam mit dem Landesbeirat Palliativversorgung eine Konzeption erarbeitet.