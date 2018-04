Grün-Schwarz streitet: Kurtz im zweiten Anlauf Landtagsvize

Nach der gekippten Wahlrechtsreform belastet die ruckelige Wahl der CDU-Abgeordneten Sabine Kurtz zur Landtagsvizepräsidentin das Klima in der grün-schwarzen Koalition. Kurtz kam am Mittwoch im Parlament in Stuttgart erst im zweiten Anlauf durch. Zuvor hatte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand Bedenken an der Eignung der 56-Jährigen geäußert. CDU-Politiker glauben, dass einige Grüne Kurtz ihre Zustimmung verweigert haben aus Rache dafür, dass die Reform des Landtagswahlrechts am Tag zuvor beerdigt worden war. SPD, FDP und AfD hielten der grün-schwarzen Koalition vor, nach zweijähriger Regierungszeit am Ende zu sein.

Hildenbrand hatte gesagt, Kurtz habe sich bei ihrer Vorstellung in der Grünen-Fraktion nicht klar von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen distanziert. „Solange Frau Kurtz nicht dazu bereit ist, sich klar und unmissverständlich von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen zu distanzieren und diese menschenfeindlichen und gefährlichen Praktiken zu verurteilen, ist sie als Landtagsvizepräsidentin ungeeignet.“ CDU-Generalsekretär Manuel Hagel sagte, der Vorwurf sei ungeheuerlich. Hildenbrand müsse sich entschuldigen.

Kurtz sprach von Missverständnissen, die es offensichtlich gegeben habe. „Sie halte Homosexualität nicht für eine Krankheit“, stellte sie klar. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart warf den Grünen vor, sich im ersten Wahlgang ein schweres Foul geleistet zu haben, das sich nicht wiederholen dürfe. Bei Abstimmungen im Parlament müsse die Mehrheit von Grün-Schwarz stehen - das sei auch im Koalitionsvertrag so festgelegt. Dagegen hätten die Grünen verstoßen. Die CDU wolle das Gelingen der gemeinsamen Koalition, bekräftigte er.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz räumte ein, es habe in seiner Fraktion Zweifel an Kurtz' Eignung für das Amt der Vizepräsidentin gegeben. Das habe dazu geführt, dass einzelne Abgeordnete ihrem Gewissen gefolgt und sie zunächst nicht gewählt hätten. Schwarz geht aber davon aus, dass auch aus der CDU-Fraktion Stimmen gefehlt haben. „Nur so kann man sich das Ergebnis auch mathematisch erklären.“ Eine Krise für Grün-Schwarz sei das nicht. „Die Koalition steht.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke warb offen für eine Mehrheit jenseits von Grün-Schwarz. Er sagte nach dem ersten Wahlgang, es wäre klug, den Tagesordnungspunkt zur Wahl der Landtagsvizepräsidentin zu vertagen, „damit die CDU-Fraktion die Chance erhält, dann in der nächsten Sitzung Frau Kurtz vielleicht mithilfe von SPD und FDP/DVP durchzusetzen“. Auf das Angebot ging die CDU aber nicht ein.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte: „Nach zwei Jahren steht die Landesregierung nun endgültig vor einem Trümmerhaufen. Das viel beschworene gegenseitige Vertrauen ist aufgebraucht und am Nullpunkt.“ Immer mehr Mitglieder der CDU-Fraktion sähen die Koalition mit den Grünen am Abgrund. „Vielleicht sind sie morgen schon ein Schritt weiter“, sagte Stoch mit Blick auf Spekulationen, die CDU könne irgendwann die grün-schwarze Koalition platzen lassen.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel sieht Grün-Schwarz massiv beschädigt. Die Regierung habe selbst intern keine handlungsfähige Mehrheit mehr

Die Regierungspartner hatte sich zuletzt wegen einer Reform des Landtagswahlrechts gestritten. Am Dienstag war der Konflikt ungelöst begraben worden - bis zur Landtagswahl 2021 wird es keine Reform mehr geben. Blockiert hatte hier die CDU-Landtagsfraktion. Kurtz könnte sich aber auch als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg bei den Grünen unbeliebt gemacht haben. Denn in dem Gremium muss sich vor allem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) verantworten.

Kurtz hatte als Landesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU (EAK) zu grün-roten Regierungszeiten mehrfach die Rücknahme des Bildungsplans für eine Aufklärung über sexuelle Vielfalt in den Schulen verlangt - ohne Erfolg. Und sie gilt als Gegnerin der Ehe für alle. So hatte sie 2016 als Voraussetzung für Koalitionsgespräche mit den Grünen das deutliche Bekenntnis zum besonderen Schutz von Ehe und Familie gefordert. Ehe sei als Partnerschaft von Mann und Frau definiert, teilte sie im März 2016 mit. Auch die als homophob kritisierte Demo für alle beruft sich immer wieder auf Kurtz, die zudem stellvertretende Bundesvorsitzende des EAK von CDU/CSU ist.

Kurtz ist als Landtagsvizepräsidentin Nachfolgerin von Wilfried Klenk (CDU), der als Staatssekretär ins Innenministerium wechselte.

CDU-Landtagsfraktion

Kurtz