Die fetten Jahre gehen zu Ende: Zuletzt war Baden-Württemberg gesegnet mit sprudelnden Steuereinnahmen. Die Überschüsse werden wohl geringer. Der Spielraum für mehr Stellen nimmt laut Grüne ab. Zudem greift ab 2020 die Schuldenbremse. Noch streitet die grün-schwarze Koalition mit der Opposition darüber, wie diese in die Landesverfassung übertragen werden soll.

Nach den üppigen Jahren 2016 und 2017 mit Überschüssen von 2,76 und zwei Milliarden Euro schwächten sich die Mehreinnahmen nun ab, sagt die Finanzexpertin der Grünen, Thekla Walker. „Die Spielräume werden geringer.“ Die Abrechnung für 2018 stehe noch aus, werde aber wohl unter einer Milliarde liegen. Gespannt warten die Landespolitiker zudem auf die Steuerschätzung für das laufende Jahr im Mai.

Mit diesen Zahlen im Blick arbeitet Grün-Schwarz bereits am Doppelhaushalt 2020/2021. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hatte zuletzt von einem Spielraum von 150 Millionen Euro gesprochen, der für wiederkehrende Ausgaben vergeben werden könne – also etwa für neue Stellen. „2020 werden es geschätzt 110 bis 120 und 2021 dann wohl 135 Millionen Euro sein – und zwar für alle Häuser“, sagt Walker. „Die Spielräume sind durch die Erhöhung der Beamtenbesoldung geringer geworden.“ Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hatte erklärt, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Angestellten in vollem Umfang und zeitgleich auf die Beamten übertragen zu wollen.

Von den verfügbaren Mitteln sei ein Großteil schon verplant, ergänzt Walker. „74 Millionen Euro davon entfallen auf bereits beschlossene Maßnahmen im Kultusbereich“ – unter anderem für mehr Ethik- und Informatikunterricht, für den Ausbau des Ganztags und der Inklusion. Die zuletzt von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) geforderten mehr als 10 000 Lehrerstellen sind noch nicht berücksichtigt. Aktuell fließen bereits rund elf der etwas mehr als 50 Milliarden Euro im Landeshaushalt in den Kultusbereich, betont Walker. Ihre Mahnung an Eisenmann: „Wir können nicht jedes Jahr immer noch mehr Geld in den Bereich geben – ohne eine überfällige Aufgabenkritik.“

Die Wünsche der Grünen für den Doppelhaushalt laut Walker: „Wir setzen auf einen Innovationshaushalt – mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, auf Digitalisierung, auf die Hochschulfinanzierung, für den Klimaschutz und für mehr Mobilität, gerade auch auf dem Land, wo die Mobilitätsgarantie mit dem flächendeckenden Stundentakt kommen soll.“

Der CDU-Finanzexperte Tobias Wald betont indes, wie wichtig Investitionen in die Bildung seien. Weitere Schwerpunkte: „Für unsere Bürgerschaft müssen die Innere Sicherheit und die Justiz weiter gestärkt werden, für unsere Wirtschaft und den Wohnungsbau im Land müssen wir gute Rahmenbedingungen schaffen und den Ländlichen Raum müssen wir positiv nach vorne entwickeln.“ Regierungs- und Oppositionsfraktionen ringen derweil um die Schuldenbremse. Ab 2020 dürfen die Länder keine neuen Kredite aufnehmen. Das Grundgesetz sieht Ausnahmen vor – in Notfällen und bei Naturkatastrophen. Zudem können konjunkturelle Schwankungen ausgeglichen werden. Das können die Länder nur, wenn sie dazu Regelungen treffen.

Verfassungsänderung oder Gesetz

Zur Änderung der Verfassung müssen zwei Drittel der Landtagsabgeordneten zustimmen – also auch Teile der Opposition. FDP und SPD wollen dies mittragen, melden aber Wünsche an. „Die FDP hält an ihrer Forderung nach einem Ausgleich der zu wenig getilgten Schulden aus dem Jahr 2017 fest“, sagt FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke. Die FDP spricht von mehr als 600 Millionen Euro, die getilgt werden müssten.

Eine weitere Forderung: 25 Prozent künftiger Überschüsse sollen in die Schuldentilgung fließen. Sobald die Schuldenbremse greift, fielen bisherige Regelungen in der Landeshaushaltsordnung, wie viele Schulden das Land tilgen muss, nämlich weg, so ein FDP-Sprecher.

SPD und FDP pochen zudem auf eine nötige Zweidrittelmehrheit im Landtag, wenn eine Notsituation ausgerufen und Schulden aufgenommen werden sollen. Der Finanzexperte der SPD, Peter Hofelich, nennt dies „nicht verhandelbar“. Denn: „Ein niedrigeres Quorum würde jedweden politischen Kräften Tür und Tor zum Missbrauch dieses Ausnahmetatbestands öffnen.“ Grünen-Fraktionschef Schwarz hatte jüngst dazu gesagt, man lasse sich nicht erpressen. Tobias Wald glaubt, dass die Fraktionen noch zueinander finden werden, wie er sagt. „Wenn das nicht gelingen sollte, dann könnte ich auch mit einer Umsetzung in einem einfachen Gesetz leben“ – dafür bräuchte es nur die einfache Mehrheit. Wald weißt darauf hin, dass die Opposition dann aber nicht vor dem Verfassungsgericht klagen könnte, wenn sie einen Verstoß der Regierenden gegen die Schuldenbremse feststelle.