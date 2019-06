Grün-Schwarz in Stuttgart stoppt Granulat für Sportplätze

Von Schwäbische Zeitung

Reisende können künftig vom Allgäu Airport in Memmingen nach Jersey im Ärmelkanal, Lamezia Terme sowie Tropea in Italien und Kuusamo in Finnland fliegen. Diese neuen Ziele bietet der Flughafen in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Globalis an, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Veranstalter habe sich auf geführte Erlebnisreisen spezialisiert.

Bereits diesen Juni finden zwei Touren nach Jersey, einer Insel im Ärmelkanal, statt.