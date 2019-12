Die baden-württembergische Polizei erhält mehr Befugnisse zur Verbrechensbekämpfung. Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition einigten sich am Donnerstag nach monatelangen, zähen Gesprächen in Stuttgart auf eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes. Demnach sollen Polizisten künftig etwa sogenannte Bodycams auch in Wohnungen einsetzen dürfen.