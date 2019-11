Absolventen der Meisterkurse im Handwerk sollen künftig einen finanziellen Zuschuss erhalten. Darauf verständigte sich Grün-Schwarz am Freitag in Stuttgart, wie aus Koalitionskreisen verlautete. Die Höhe der Meisterprämie solle 1500 Euro betragen. Handwerksmeister, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, erhielten eine zusätzliche Unterstützung. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Die Landesregierung steckt aktuell mitten in der Aufstellung des Haushalts. Der Finanzausschuss befasst sich am kommenden Mittwoch mit dem Etatentwurf. Die grün-schwarze Landesregierung hatte die seit langem erhobene Forderung des Handwerks in der Vergangenheit abgelehnt. Zuletzt gab es aber Bewegung und eine Annäherung bei dem Thema.

Eine Meisterausbildung kostet nach Angaben des Baden-Württembergischen Handwerkstages (BWHT) zwischen 8000 und 10 000 Euro. Im Schnitt machten pro Jahr rund 3400 Personen ihren Handwerksmeister. Im Südwest-Handwerk sind laut Handwerkstag 795 000 Personen beschäftigt. Die Betriebe werden in diesem Jahr wohl mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz machen.

